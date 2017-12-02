Кокорин приносит победу "Зениту" над "Уралом" в заключительном домашнем матче года

Субботняя программа 19-го тура российской Премьер-Лиги открывалась двумя поединками, в одном из которых "Зенит" на своем поле принимал "Урал". Этим матчем петербуржцы завершали свои домашние выступления в 2017 году, и соперник для этого был более, чем подходящий. Екатеринбуржцы – традиционно удобный оппонент для "сине-бело-голубых", хоть и в матче первого круга им удалось отобрать очки у подопечных Роберто Манчини. "Зенитчики" после вчерашних побед ЦСКА и "Спартака" опустились на четвертую строчку в турнирной таблице, поэтому победа хозяевам необходима была для того, чтобы вернуть себе прежние позиции.

Итальянский наставник питерцев удивил тем, что номинального центрального полузащитника Далера Кузяева делегировал на правый фланг обороны, а центральную зону закрепил за Александром Ерохиным и Леандро Паредесом. В свою очередь, главнокомандующий "оранжево-черных" неожиданно выпустил Юрия Бавина в пару к Никите Чернову в центр защиты.

Поединок начался с того, что уже на четвертой минуте Александр Тарханов вынужден был снимать с игры лидера своей команды Эрика Бикфалви, который обидным образом травмировался и уступил место Владимиру Ильину. Но уход с поля румынского футболиста не подкосил гостей и те, как не странно, тут же открыли счет. Димитров подал со стандарта, а Маммана, желая вынести мяч за лицевую, в итоге срезал его в собственные ворота. Пропустив быстрый гол, "Зенит" большими силами полетел вперед, хозяева практически лишили игроков "Урала" мяча, но отыграться вышло лишь на 31-й минуте и снова не обошлось без автогола. На этот раз мощный навес Паредеса, перепутав ворота, красиво замкнул Портнягин.

Первый тайм вышел насыщенным на события, подопечные Манчини имели достаточно возможностей, чтобы повести вперед еще до перерыва, но не вышло. А завершилась 45-тти минутка комичным эпизодом, когда арбитр перепутал карточки за лишние разговоры выписал Кришито удаление, но потом отменил и показал справедливый "горчичник". С началом второго тайма давление петербуржцев только усиливалось, но при этом создавалось впечатление, что "шмелям" это только на руку, ребята Тарханова компактно оборонялись, время от времени позволяя себе выбегать в контратаки.

Во второй половине второго тайма екатеринбуржцы физически подсели, чем с радостью воспользовался "Зенит". Кокорин взял инициативу на себя и сместившись в центр мощным ударом заставил капитулировать Годзюра. В оставшееся время подопечные Манчини просто обязаны были увеличивать преимущество в счете, но вмпесто этого занялся транжирством. Итак, "сине-бело-голубые" добыли волевую победу над "Уралом" в заключительном домашнем матче 2017 года.

"Зенит" – "Урал" – 2:1

Голы: Маммана, 6 (автогол) – 0:1, Портнягин, 31 (автогол) – 1:1, Кокорин, 76 – 2:1

"Зенит": Лодыгин, Кузяев, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони (Мевля, 89), Жирков, Дриусси (Полоз, 66), Кокорин

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Бавин, Меркулов, Бумаль (Фидлер, 61), Емельянов, Димитров (Манучарян, 81), Бикфалви (Ильин, 4), Евсеев, Портнягин

Богдан Архипенко

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