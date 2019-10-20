Кокорин пришёл в раздевалку "Зенита" после победы над "Ростовом"

Теги зенит санкт-петербургростовалександр кокорин

Кокорин пришёл в раздевалку "Зенита" после победы над "Ростовом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пришёл в раздевалку команды, чтобы разделить с одноклубниками радость победы над "Ростовом".

Стоит отметить, что сначала в помещение зашёл председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, а уже затем форвард, который не заявлен на осеннюю часть сезона.

Напомним, что "Зенит" разгромил "Ростов" со счётом 6:1 и догнал лидера чемпионата "Локомотив".

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