Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринвладислав радимов

Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сообщил, что нападающий петербургского клуба Александр Кокорин провел тренировку в составе его команды.

"Он вернулся", - написал Радимов в своем Instagram, опубликовав совместную фотографию с форвардом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Он ВЕРНУЛСЯ ⚽️✌️#кокорин#зенит#зенит2#

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнему сезону. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александр Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.

Не пропустите: Умер адвокат Кокорина. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов