Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сообщил, что нападающий петербургского клуба Александр Кокорин провел тренировку в составе его команды.

"Он вернулся", - написал Радимов в своем Instagram, опубликовав совместную фотографию с форвардом.

28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнему сезону. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александр Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.

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