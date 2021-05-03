Кокорин приступил к тренировкам в общей группе "Фиорентины"

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Кокорин приступил к тренировкам в общей группе "Фиорентины"

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Из-за мышечного повреждения форвард пропустил более двух месяцев. Есть вероятность, что Кокорин сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио". Встреча состоится 8 мая во Флоренции.

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями. 

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