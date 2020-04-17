Кокорин признался, что его празднование голов странно выглядит после пребывания в тюрьме

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин задумался над сменой своего празднования забитых голов.

Сейчас футболист после взятия ворот сосёт большой палец на руке.

"Я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах [в тюрьме] и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое", - сказал Кокорин.

29-летний форвард в весенней части РПЛ забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Права на него принадлежат "Зениту".

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