Кокорин признался, сколько книг он прочитал

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал, сколько книг он прочитал.

"Какую книгу могу посоветовать? Это не ко мне. Я прочел всего три книги. Спросите у Федора Смолова, он много читает", - ответил Кокорин в своем инстаграме.

Напомним, что минувшей зимой Кокорин отправился в аренду в "Сочи", где забил три гола в четырех играх.

После 22 туров "Сочи" занимает в РПЛ 12-е место.

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