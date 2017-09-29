Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Игрок сборной России стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА. 26-летний форвард "сине-бело-голубых" набрал 39 процентов голосов, тем самым опередив Константина Будеску из "Стяуа" (24%) и Мануэла Фернандеша из "Локомотива" (13%).

Стоит отметить, что Кокорин забил два гола в ворота "Реал Сосьедада" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru