Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Игрок сборной России стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА. 26-летний форвард "сине-бело-голубых" набрал 39 процентов голосов, тем самым опередив Константина Будеску из "Стяуа" (24%) и Мануэла Фернандеша из "Локомотива" (13%).

Стоит отметить, что Кокорин забил два гола в ворота "Реал Сосьедада" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. 

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