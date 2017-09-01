Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в августе

Лучшим игроком "Зенита" по итогам августа стал нападающий Александр Кокорин, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. Вторым стал вратарь Андрей Лунев, третьим - полузащитник Леандро Паредес.

26-летний Кокорин в августе провел 8 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Стоит отметить, что подобную награду Кокорин получил также и в июле.

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