Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в августе

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Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в августе

Лучшим игроком "Зенита" по итогам августа стал нападающий Александр Кокорин, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. Вторым стал вратарь Андрей Лунев, третьим - полузащитник Леандро Паредес.

26-летний Кокорин в августе провел 8 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Стоит отметить, что подобную награду Кокорин получил также и в июле.

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комментарии
Виктор

Однозначно, нападающий Александр Кокорин, на данный момент, является лучшим нападающим в нашем чемпионате. Дай Бог, чтобы Кокорин и дальше так играл и ЗАБИВАЛ! Желаем Александру БОЛЬШИХ футбольных успехов в Зените! А впереди игры в Лиге Европы! Вот где Александру есть возможность себя ПРОЯВИТЬ и показать силу Зенита! А игрокам Зенита есть над чем работать и помогать Александру, своими ТОЧНЫМИ передачами, выходить на ударную позицию и ЗАБИВАТЬ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Вперёд Александр! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем всегда РАДЫ вашим футбольным успехам!!!

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