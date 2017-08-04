Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в июле

Форвард "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком питерской команды по итогам июля, сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых".

В борьбе за награду, которая стала первой для 26-летнего футболиста, он опередил вратаря Андрей Лунева и защитника Доменико Кришито.

В течение июля Кокорин сыграл за "Зенит" 4 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на нападающего "Торино". | http://soccernews.ru