Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь собрать деньги на лечение девочки
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин играющий на правах аренды в "Сочи", в инстаграме призвал футболистов помочь Арнелле Персаевой, у которой редкое генетическое заболевание.
Сам футболист сообщил, что перечислит 1 млн рублей, а каждого из 300 футболистов попросил отправить на специальный счет по 300 тыс. рублей.
"Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели.
Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки без молодняка). Если каждый закинет по 300 к - девочка будет жить.
СМА - один из самых страшных диагнозов и, возможно, одно из самых дорогих лекарств 2 125 000 долларов. 163 млн рублей нужно, а всем миром собрано уже почти 73 млн. Осталось 90 млн и у нас 3 недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял", - написал Кокорин.
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| http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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