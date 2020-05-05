Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь собрать деньги на лечение девочки

Теги александр кокорин

Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь собрать деньги на лечение девочки

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин играющий на правах аренды в "Сочи", в инстаграме призвал футболистов помочь Арнелле Персаевой, у которой редкое генетическое заболевание.

Сам футболист сообщил, что перечислит 1 млн рублей, а каждого из 300 футболистов попросил отправить на специальный счет по 300 тыс. рублей.

"Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели.

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки без молодняка). Если каждый закинет по 300 к - девочка будет жить.

СМА - один из самых страшных диагнозов и, возможно, одно из самых дорогих лекарств 2 125 000 долларов. 163 млн рублей нужно, а всем миром собрано уже почти 73 млн. Осталось 90 млн и у нас 3 недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял", - написал Кокорин.

А еще: Бывший спортивный директор "Динамо" назвал лучший вариант для Кокорина

| http://soccernews.ru

 
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