Кокорин продемонстрировал навыки игры в баскетбол, отправив мяч в корзину ногой

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Кокорин продемонстрировал навыки игры в баскетбол, отправив мяч в корзину ногой

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который выступает за "Сочи" на правах аренды, показал, как он умеет играть в баскетбол.

Футболист продемонстрировал, как он забросил мяч в баскетбольную корзину ногой. Видео форвард опубликовал в своем Instagram.

"И не лень тебе было на это неделю потратить?" – написал в комментариях бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

"1 минуту 35 секунд", – ответил Кокорин.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

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