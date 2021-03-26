Кокорин продолжает проходить курс лечения в Риме

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Кокорин продолжает проходить курс лечения в Риме

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока не вернулся из Рима во Флоренцию, утверждает "СЭ".

По информации источника, возвращение 30-летнего россиянина в расположение "фиалок" ожидается в ближайшие выходные или в понедельник.

Футболист находится в итальянской столице с целью лечения от мышечной травмы бедра в клинике "Вилла Стюарт".

Напомним, что Кокорин из-за повреждения не играет с 3 марта.

Не пропустите: Новый тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о Кокорине. | http://soccernews.ru
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