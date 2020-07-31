Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"

Нападающий Александр Кокорин отказался комментировать информацию о подписании контракта с московским "Спартаком".

Сегодня 29-летний футболист прибыл на судебное заседание, где будет пересмотрен приговор, вынесенный ему и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву.

Вопросы от журналистов, в том числе, касались, возможного перехода в столичный клуб, однако форвард их просто игнорировал.

СМИ пишут, что Кокорин уже заключил договор со "Спартаком" по схеме "3+1". Зарплата - 3 миллиона евро в год. Подъёмные - 2 миллиона. Презентация ожидается 1 августа.

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