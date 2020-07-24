Кокорин прокомментировал бой Емельяненко с Исмаиловым

Форвард "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на ACA 107.

Отметим, Исмаилов техническим нокаутом победил соперника.

"Ожидал большего от земляка", - заявил Кокорин.

В скором времени станет известно, где футболист продолжит карьеру.

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