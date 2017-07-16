Кокорин прокомментировал цель на сезон, которую перед ним с Дзюбой поставил Манчини

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал цель на сезон, которую перед ним с Артемом Дзюбой поставил главный тренер команды Роберто Манчини.

"Манчини заявил, что я и Дзюба должны забить 35 голов на двоих за сезон? Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru