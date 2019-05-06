Кокорин прокомментировал чемпионство "Зенита"

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Кокорин прокомментировал чемпионство "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который с октября прошлого года содержится в СИЗО, высказался о досрочном чемпионстве своей команды.

"О чемпионстве сказал кто-то из посторонних. Жду ли я медаль? Ну как сказать жду. Я думаю, не в медали же дело. Главное, что выиграли, долгожданная победа. Посмотреть последний матч не удалось, потому что по "Матч ТВ" не показывали", - сказал форвард.

Напомним, что 28-летний Кокорин успел принять участие в трёх матчах текущего розыгрыша РПЛ. Для него это первое чемпионство в карьере.

"Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз в истории и впервые с 2015 года.

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