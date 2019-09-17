Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой
Александр Кокорин оставил комментарий под постом жены Павла Мамаева Аланы.
Сегодня, 17 сентября, футболисты вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. После этого супруга полузащитника выставила в инстаграме совместное фото с футболистом.
В комментария Кокорин написал: "возвращаю".
Отметим, что "Зенит" дозаявил Кокорина на сезон.
Напомним, что в октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев.
А еще: СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом" | http://soccernews.ru
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