Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"

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Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу того, что он не будет больше выступать за сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Подъем".

Ранее жена нападающего в своем инстаграме сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи", а будет играть во второй команде "Зенита" до конца сезона.

"Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать", - сказал Кокорин.

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Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"

Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"

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