Кокорин прокомментировал переход Неймара в ПСЖ

Форвард "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением о переходе Неймара в ПСЖ.

"Я не считаю, что продажа Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро - это что-то невероятное. Я бы отдал за него все 500 миллионов" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что Неймар заключил с ПСЖ пятилетнее соглашение.

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