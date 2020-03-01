Кокорин прокомментировал первый матч после возвращения в РПЛ

Форвард "Сочи" Александр Кокорин подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:2).

Отметим, нападающий провел свой первый матч с октября 2018 года и забил гол.

"Смазанное возвращение. Гол забил, но проиграли не по игре. Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки.

Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали проиграть", - сказал Кокорин.

"Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" остался на последнем, 16-м месте.

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