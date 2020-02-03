Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
Форвард "Зенита-2" Александр Кокорин высказался по поводу победного матча команды с "Гремио Новоризонтино" (4:1) в рамках товарищеской встречи. Об этом сообщают "РИА Новости".
В этом матче футболист забил два гола.
"К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда. А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.
А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз - это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны", - сказал футболист.
Не пропустите: Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"| http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ
-
Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"
-
ЦСКА нацелился на форварда английского клуба
Лента новостей
-
Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Агент Кокорина о словах Ротенберга: "В "Сочи" Александр не собирается"
-
Умяров тренировался в общей группе "Спартака"
-
Караваев рассказал, какие сериалы смотрит на сборах
-
В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
1
Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
-
Руководство "Спартака" посетило тренировку команды
-
"Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом
-
Григорян: "Меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти"
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ
-
"Торпедо" рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера "Локомотива"
-
Джикия пошутил о трансферной стоимости Мирзова
-
Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей
-
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
-
Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"
-
Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"
-
1
"Встреча старых знакомых". Аршавин встретился с Венгером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15