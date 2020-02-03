Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"

Форвард "Зенита-2" Александр Кокорин высказался по поводу победного матча команды с "Гремио Новоризонтино" (4:1) в рамках товарищеской встречи. Об этом сообщают "РИА Новости".

В этом матче футболист забил два гола.

"К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда. А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.

А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз - это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны", - сказал футболист.

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