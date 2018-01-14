Кокорин прокомментировал похвалу от Манчини

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал похвалу в свой адрес от главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"Если Манчини действительно назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая только может быть. А слухи об уходе Манчини на меня никак не влияют. На него - может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберет?", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Маммана поделился ожиданиями от второй части сезона. | soccernews.ru