Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса
Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком "МЮ" Полем Погба и полузащитником "Монако" Сеском Фабрегасом, которые ранее поздравили его с днем рождения.
"Были ли эти поздравления сюрпризом? Удивило, что были такие тёплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.
До сих пор отвечаю подписчикам на поздравления, как обещал. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.
Помимо Погба и Фабрегаса 29-летнего футболиста поздравили много известные игроки.
Не пропустите: Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ
-
Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ
-
Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой
-
The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами
-
Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"
Лента новостей
-
Защитник "Баварии" Алаба хочет выступать в Испании
-
Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"
-
Азар решил сменить имидж во время карантина
-
Марио Гетце может стать игроком "Байера"
-
Алдонин рассказал о совместной работе с Игнашевичем в "Торпедо"
-
Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму"
-
Дзюба дома сыграл в футбол с детьми
-
Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса
-
Агент Жезуса высказался о возможности перехода форварда в "Ювентус"
-
1
Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ
-
Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за коронавируса
-
Кокорин рассказал о дружбе с Азмуном
-
"Рубин" представил руководство по коронавирусу от Слуцкого
-
Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ
-
Федотов оценил вклад Кокорина в последние успехи "Сочи"
-
Кержаков рассказал, до скольки лет он планирует играть
-
Гильерме заявил, что переходил в "Локомотив" ради денег
-
Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой
-
Гильерме прокомментировал переход в "Сельту" Смолова
-
Экс-тренер сборной Франции Идальго скончался на 88-м году жизни
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20