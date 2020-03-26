Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса

Теги александр кокоринфк сочизенит санкт-петербургполь погбасеск фабрегас

Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса

Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком "МЮ" Полем Погба и полузащитником "Монако" Сеском Фабрегасом, которые ранее поздравили его с днем рождения.

"Были ли эти поздравления сюрпризом? Удивило, что были такие тёплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

До сих пор отвечаю подписчикам на поздравления, как обещал. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.

Помимо Погба и Фабрегаса 29-летнего футболиста поздравили много известные игроки.

Не пропустите: Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов