Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса

Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком "МЮ" Полем Погба и полузащитником "Монако" Сеском Фабрегасом, которые ранее поздравили его с днем рождения.



"Были ли эти поздравления сюрпризом? Удивило, что были такие тёплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

До сих пор отвечаю подписчикам на поздравления, как обещал. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.



Помимо Погба и Фабрегаса 29-летнего футболиста поздравили много известные игроки.

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