Кокорин прокомментировал признание себя лучшим игроком РПЛ в марте

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Кокорин прокомментировал признание себя лучшим игроком РПЛ в марте

Форвард "Сочи" Александр Кокорин отреагировал на признание себя лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам марта.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа", - написал 29-летний футболист в инстаграме.

Напомним, что этот месяц в футболе стал первым для Кокорина после выхода из тюрьмы.

В марте нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах за "Сочи".

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