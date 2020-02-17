Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи"

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Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи"

Новичок "Сочи" нападающий Александр Кокорин поделился мнением о своем дебюте за клуб в товарищеском матче с "Динамо" (3:1). В этом поединке футболист отметился двумя забитыми мячами.

"Команда, на мой взгляд, сегодня показала, что может играть агрессивно, атаковать и находится в хорошем состоянии. Первый шажок сделали, приятно смотреть. Я знаю возможности некоторых футболистов команды, приятно играть в атаку, ощущение такое, что пару месяцев тренируюсь с командой. Для меня было важно как можно быстрее выйти на поле и начать сыгрываться. У нас задача набрать форму и выполнять поставленные перед нами цели", – приводит слова Кокорина ТАСС.

Напомним, что "Сочи" арендовал 28-летнего Кокорина у "Зенита" до окончания нынешнего сезона. Футболист не играл в официальных матчах более года, так как сидел в тюрьме за избиение чиновника Дениса Пака.

Не пропустите: Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина. | http://soccernews.ru 
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