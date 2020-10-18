Кокорин прокомментировал свой дебютный гол за "Спартак"
Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал, что почувствовал, забив первый гол за "красно-белых" в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (3:2).
"Важная победа, плюс мой первый гол за "Спартак". Браво, парни", - написал футболист в инстаграме.
Кокорин перешёл в "Спартак" в начале августа на правах свободного агента.
После 11 туров "Спартак" с 24 баллами занимает 2 место в турнирной таблице.
Читайте также: "Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
В "Роторе" опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
-
Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса
-
"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде
-
Глушаков высказался о болельщиках "Спартака" после матча с "Химками"
Лента новостей
-
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
"Эйбар" и "Осасуна" сыграли вничью в Примере
-
Гаттузо прокомментировал техническое поражение "Наполи" по итогам матча с "Ювентусом"
-
2
Куман высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в зимнее трансферное окно
-
Кокорин прокомментировал свой дебютный гол за "Спартак"
-
Еще один игрок "Торино" заразился коронавирусом
-
"Рома" выразила возмущение действиями главного тренера команды Паулу Фонсеки
-
Гендиректор "Зенита" Медведев: "Лимит как климат - хотелось бы его поменять, но не получается"
-
РПЛ опровергла слухи о вспышке коронавируса в "Роторе"
-
Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча "Динамо" с ЦСКА
-
Хавбек ЦСКА Кучаев признался, что хочет поиграть за европейский клуб
-
Стали известны судейские бригады на матчи "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Чемпионов
-
В "Роторе" опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
-
Крал рассказал, что думает о новичке "Спартака" Мозесе
-
Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса
-
Главный тренер "Томи" Кержаков прокомментировал поражение своей команды
-
1
"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде
-
Газизов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Спартака"