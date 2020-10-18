Кокорин прокомментировал свой дебютный гол за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал, что почувствовал, забив первый гол за "красно-белых" в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (3:2).



"Важная победа, плюс мой первый гол за "Спартак". Браво, парни", - написал футболист в инстаграме.

Кокорин перешёл в "Спартак" в начале августа на правах свободного агента.

После 11 туров "Спартак" с 24 баллами занимает 2 место в турнирной таблице.

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