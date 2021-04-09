Кокорин пропустит ещё два матча из-за травмы

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Кокорин пропустит ещё два матча из-за травмы

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока далёк от возвращения на поле.

По информации "СЭ", россиянин продолжает восстанавливаться после травмы прямой мышцы бедра, из-за чего пропустит ещё две игры.

30-летний форвард точно не поможет "фиалкам" в матче с "Аталантой" (11 апреля), а его участие в поединке против "Сассуоло" (17 апреля) маловероятно.

Из-за проблем со здоровьем Кокорин не играет с 3 марта. После перехода в "Фиорентину" в январе за 4,5 миллиона евро он провёл всего три неполных встречи.

Не пропустите: Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли". | http://soccernews.ru
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