Кокорин пропустит ещё два матча из-за травмы
Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока далёк от возвращения на поле.
По информации "СЭ", россиянин продолжает восстанавливаться после травмы прямой мышцы бедра, из-за чего пропустит ещё две игры.
30-летний форвард точно не поможет "фиалкам" в матче с "Аталантой" (11 апреля), а его участие в поединке против "Сассуоло" (17 апреля) маловероятно.
Из-за проблем со здоровьем Кокорин не играет с 3 марта. После перехода в "Фиорентину" в январе за 4,5 миллиона евро он провёл всего три неполных встречи.
Не пропустите: Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли". | http://soccernews.ru
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