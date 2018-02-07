Кокорин пропустит игру против "Црвены Звезды" из-за мероприятия, в котором будут участвовать Роналду и Неймар

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин пропустит сегодняшний контрольный матч своей команды против сербской "Црвены Звезды".

"Александр Кокорин примет участие в мероприятии Nike по запуску футбольных инновационных продуктов", - сказано в сообщении на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Отметим, что состоится мероприятие сегодня в Лондоне. В нем также примут участие Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Эден Азар ("Челси").

Напомним, Кокорин забил классный гол ударом "ножницами" на тренировке. | soccernews.ru