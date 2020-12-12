Кокорин пропустит игру с "Сочи"

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Кокорин пропустит игру с "Сочи"Форвард "Спартака" Александр Кокорин не вылетел с командой на игру с "Сочи" в рамках 18-го тура РПЛ, сообщает "СЭ".

По информации источника, 29-летний нападающий вчера прошел МРТ. У него выявили незначительные проблемы.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак " 10 игр и забил 2 гола.

До перерыва в чемпионате "красно-белым" предстоит 2 игры на выезде. 12 декабря с "Сочи" и 16 декабря с "Зенитом".

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