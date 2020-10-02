Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

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Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 10-го тура РПЛ против "Зенита".

"Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения", - сказал главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

29-летний Кокорин в этом сезоне провёл 3 игры, результативными действиями не отличался.

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