Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".

29-летний футболист пропустит дерби двух столиц из-за проблем со здоровьем.

"Кокорин не полетит на игру с "Зенитом". Жалуется на мышечные боли", - сказал глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.

Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 встречах.

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