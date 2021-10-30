Кокорин пропустит матч со "Специей"

Теги фиорентинаспецияалександр кокорин

Кокорин пропустит матч со "Специей"

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не поможет своей команде в игре 11-го тура Серии А против "Специи".

30-летний футболист не включён в заявку "фиалок" на ближайший матч. Таким образом, он пропустит четвёртую встречу подряд.

Ранее сообщалось, что у российского форварда было мышечное перенапряжение.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 3 матчах, результативными действиями не отличался.

"Фиорентина" примет "Специю" в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: В "Фиорентине" отреагировали на слухи об уходе Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов