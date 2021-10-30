Кокорин пропустит матч со "Специей"
Фото твиттер "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не поможет своей команде в игре 11-го тура Серии А против "Специи".
30-летний футболист не включён в заявку "фиалок" на ближайший матч. Таким образом, он пропустит четвёртую встречу подряд.
Ранее сообщалось, что у российского форварда было мышечное перенапряжение.
В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
"Фиорентина" примет "Специю" в воскресенье в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: В "Фиорентине" отреагировали на слухи об уходе Кокорина. | http://soccernews.ru
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