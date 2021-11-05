Кокорин пропустит пятый матч "Фиорентины" подряд
Фото инстаграм Александра Кокорина
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин до сих пор не готов к возвращению на поле после мышечного перенапряжения.
По информации Viola News, сегодня 30-летний футболист не тренировался в общей группе, а работал по индивидуальной программе.
Этот факт практически исключает участие россиянина в матче 12-го тура Серии А против "Ювентуса", который состоится в субботу в 20:00 по московскому времени.
Прошлой зимой "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.
Форвард уже пропустил четыре поединка "фиалок" подряд. Он рассчитывает вернуться в строй ко встрече с "Миланом", запланированной на 20 ноября.
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|Аталанта
|26
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|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17