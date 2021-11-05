Кокорин пропустит пятый матч "Фиорентины" подряд

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Кокорин пропустит пятый матч "Фиорентины" подряд

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин до сих пор не готов к возвращению на поле после мышечного перенапряжения.

По информации Viola News, сегодня 30-летний футболист не тренировался в общей группе, а работал по индивидуальной программе.

Этот факт практически исключает участие россиянина в матче 12-го тура Серии А против "Ювентуса", который состоится в субботу в 20:00 по московскому времени.

Прошлой зимой "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.

Форвард уже пропустил четыре поединка "фиалок" подряд. Он рассчитывает вернуться в строй ко встрече с "Миланом", запланированной на 20 ноября.

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