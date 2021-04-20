Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд

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Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 32-го тура Серии А против "Вероны".

Тренерский штаб "фиалок" не включил россиянина в заявку, поскольку он ещё не полностью восстановился после мышечной травмы бедра.

Таким образом, 30-летний футболист пропустит седьмую игру подряд. В последний раз он выходил на поле 3 марта.

Матч "Верона" - "Фиорентина" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в январе итальянский клуб купил Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

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