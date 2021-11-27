Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина исключили из окончательной заявки команды на игру 14-го тура Серии А против "Эмполи".

30-летний футболист готовился к матчу, однако незадолго до стартового свистка отправился заниматься индивидуально с тренером Ивано Тито.

Таким образом, россиянин пропустит седьмой поединок "фиалок" подряд.

Напомним, что Кокорин не играл с 3 октября из-за мышечного повреждения.

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