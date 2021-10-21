Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины"

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не примет участия в игре 9-го тура Серии А против "Кальяри".

Как сообщает Fiorentina Uno, Кокорин, который не играл с "Венецией" (0:1) в прошлом туре чемпионата Италии по причине мышечного перенапряжения, не сыграет также и в матче против "Кальяри".

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин сыграл три матча, однако не сумел отметиться голевыми действиями.

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