Кокорин прошел медосмотр для возвращения в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование для возвращения в клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам с петербургским клубом.

Напомним, что 28-летний Кокорин почти год находился под стражей, сначала в СИЗО, а затем в колонии за избиение нескольких человек в Москве.

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