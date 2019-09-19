Кокорин прошел медосмотр для возвращения в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин прошел медосмотр для возвращения в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование для возвращения в клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам с петербургским клубом. 

Напомним, что 28-летний Кокорин почти год находился под стражей, сначала в СИЗО, а затем в колонии за избиение нескольких человек в Москве.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев намерены посетить суд по УДО Протасовицкого. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов