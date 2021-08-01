Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба итальянской "Фиорентины" опубликовала ролик с мастер-классом от российского Александра Кокорина, который показал, как правильно нужно бить с лета и ножницами.

В ролике форварда назвали "профессор Кокорин".

В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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