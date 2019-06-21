Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию

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Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, как себя чувствует форвард "Зенита" Александра Кокорина, которого в скором времени отправят в колонию. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии.

Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры", - сказал Потяева.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию. | http://soccernews.ru
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