Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Российская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока турнира по итогам марта.

Этого звания удостоился 29-летний нападающий "Сочи" Александр Кокорин, для которого текущий месяц в футболе стал первым после выхода из тюрьмы.

Форварду отдали предпочтение болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер", а вот эксперты РПЛ голосовали за вратаря "Уфы" Александра Беленова.

Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!



Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

В марте Кокорин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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