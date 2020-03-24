Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Теги фк сочиалександр кокориналександр беленов

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Российская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока турнира по итогам марта.

Этого звания удостоился 29-летний нападающий "Сочи" Александр Кокорин, для которого текущий месяц в футболе стал первым после выхода из тюрьмы.

Форварду отдали предпочтение болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер", а вот эксперты РПЛ голосовали за вратаря "Уфы" Александра Беленова.

В марте Кокорин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера марта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов