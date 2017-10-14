Кокорин: "Рад возможности посоперничать с Месси"

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Кокорин: "Рад возможности посоперничать с Месси"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Аргентины и Испании.

"Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси. Испания и Аргентина - хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть" - сказал Кокорин.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной 11 ноября, а с Испанией - 14 ноября.

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