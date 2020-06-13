Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"

Теги александр кокоринфк сочиадиль рами

Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал историю о Адиле Рами и его бывшей девушке Памеле Андерсон.

"Я познакомился с Рами давно, когда он как раз был с Памелой. В "Сочи" он приехал уже без нее. Он много чего рассказывал. Многих интересовало, как она в постеле.

Рами сказал, что она лучшая женщина в его жизни. У него с ней было за ночь 12 раз. Представляешь, что она творила?" - заявил Кокорин в интервью Александру Алиеву на ютуб-канале "Кент".

Напомним, что "Сочи" подписал Рами в феврале текущего года, однако игрок покинул клуб так и не сыграв ни одного матча.

Читайте также: Экс-защитник "Сочи" Рами опроверг слухи о продаже медали ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов