Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал историю о Адиле Рами и его бывшей девушке Памеле Андерсон.
"Я познакомился с Рами давно, когда он как раз был с Памелой. В "Сочи" он приехал уже без нее. Он много чего рассказывал. Многих интересовало, как она в постеле.
Рами сказал, что она лучшая женщина в его жизни. У него с ней было за ночь 12 раз. Представляешь, что она творила?" - заявил Кокорин в интервью Александру Алиеву на ютуб-канале "Кент".
Напомним, что "Сочи" подписал Рами в феврале текущего года, однако игрок покинул клуб так и не сыграв ни одного матча.
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