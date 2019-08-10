Кокорин раскритиковал "Краснодар"

Нападающий Александр Кокорин высказался о планах "Краснодара" расторгнуть контракт с его другом полузащитником Павлом Мамаевым.

"Считаю, что "Краснодар" поступил несправедливо по отношению к Мамаеву", - сказал Кокорин.

Напомним, что после попадания футболиста в СИЗО "Краснодар" объявил о намерении прекратить с ним сотрудничество.

После выхода Мамаева из тюрьмы состоится заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором будет принято решение о расторжении соглашения между сторонами.

Не пропустите: Мамаев рассказал о своём отношении к "Краснодару". | http://soccernews.ru