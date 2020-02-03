Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените"

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Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените"

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопрос о своей нынешней зарплате в клубе.

Напомним, что журналист и видеоблогер Василий Уткин несколько дней назад заявил, что сейчас скандальный футболист получает 20 тысяч рублей.

"По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал... В принципе, он мне даже накинул", - сказал Кокорин.

Контракт форварда с "Зенитом" истекает летом. Сейчас он тренируется с дублем, куда его отправили за отказ переходить в "Сочи".

Не пропустите: "Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель". | http://soccernews.ru
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