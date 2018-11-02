Кокорин рассчитывает сыграть во втором круге РПЛ

Форвард "Зенита" Александр Кокорин сделал громкое заявление касательно своего возвращения в футбол.

"Я являюсь участником закладки фундамента нового стадиона, поэтому я обязан на нем сыграть. Встретимся во втором круге РПЛ" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что по решению суда Кокорин до 8 декабря будет находиться в СИЗО. Футболиста обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

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