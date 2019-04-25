Кокорин рассказал детали конфликта с чиновником Паком
Форвард "Зенита" Александр Кокорин в ходе судебного заседания дал показания по поводу конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
"Заметил присутствие Пака, когда Протасовицкий сказал, что он похож на певца PSY. Заметили, что Паку стало неприятно. Протасовицкий к нему подошёл, объяснил, почему мы засмеялись. Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Я взял стул, хотел подсесть и поговорить. Спросил, кому адресовано оскорбление, он сказал, что мне. Потом я машинально нанёс ему удар в руку. Я вообще не целился в тело. Это был секундный момент, он просто попался под руку.
Он закрывался, не хотел, чтобы в него попало стулом. После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Затем агрессии поубавилось. Потом я снова подошёл к этой компании. Рядом люди обсуждали, почему я ударил Пака. После этого я попытался через Гайсина ударить Пака, чтобы он замолчал. У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал. После с Паком помирились - и словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуации. Встал перед Паком, хотел извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия, и мы пожали руки.
Извинился перед Паком раза четыре. Готов полностью удовлетворить его материальные требования. Я раскаиваюсь. Сразу после инцидента пришёл домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало", - сказал футболист.
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