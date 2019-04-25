Кокорин рассказал детали конфликта с чиновником Паком

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин рассказал детали конфликта с чиновником Паком

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в ходе судебного заседания дал показания по поводу конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"Заметил присутствие Пака, когда Протасовицкий сказал, что он похож на певца PSY. Заметили, что Паку стало неприятно. Протасовицкий к нему подошёл, объяснил, почему мы засмеялись. Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Я взял стул, хотел подсесть и поговорить. Спросил, кому адресовано оскорбление, он сказал, что мне. Потом я машинально нанёс ему удар в руку. Я вообще не целился в тело. Это был секундный момент, он просто попался под руку.

Он закрывался, не хотел, чтобы в него попало стулом. После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Затем агрессии поубавилось. Потом я снова подошёл к этой компании. Рядом люди обсуждали, почему я ударил Пака. После этого я попытался через Гайсина ударить Пака, чтобы он замолчал. У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал. После с Паком помирились - и словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуации. Встал перед Паком, хотел извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия, и мы пожали руки.

Извинился перед Паком раза четыре. Готов полностью удовлетворить его материальные требования. Я раскаиваюсь. Сразу после инцидента пришёл домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало", - сказал футболист.

Не пропустите: Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком

Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 25 35
7 Ростов Ростов 25 35
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Рубин Рубин 25 31
11 Урал Урал 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов