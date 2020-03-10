Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

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Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин поведал, как он относится к российской власти после той ситуации, в которую угодил осенью 2018 года.

Напомним, что футболист стал участником двух драк в центре Москвы, за что угодил в тюрьму. На свободу его выпустили условно-досрочно. Тем не менее, в прессе и соцсетях часто обсуждали, что судебный процесс над спортсменом был показательным.

"Будет ли Путин на моей аватарке, после того как я попал под каток системы? На аватарке точно не будет. Отношение к нему не изменил. Понимаю, что об этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу, что были какие-то звонки. Если бы хотели сделать по-другому - сделали бы", - сказал Кокорин.

Стоит отметить, что пострадавшими в уголовном деле форварда среди прочих выступили чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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