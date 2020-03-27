Кокорин рассказал, как поменял мнение о "Сочи"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признался, что думал о команде хуже, пока не оказался внутри неё.

"Я слышал много комментариев о "Сочи", они были не совсем хорошими. Когда попал в клуб и лично со всем столкнулся, оказалось, что всё нормально. Нужно было только время на адаптацию, понять новые наработки, взгляды тренера. Было приятно играть с ребятами, мы хорошо понимали друг друга. Сама атмосфера в команде тоже была отличной. Ещё многих ребят знал, отсюда и ощущение, что с ними уже немало времени провёл", - цитирует 29-летнего форварда официальный сайт РПЛ.

Напомним, что изначально Кокорин почти месяц отказывался переходить в "Сочи", который договорился с "Зенитом" об аренде без ведома игрока.

В составе южан скандальный футболист провёл 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму". | http://soccernews.ru