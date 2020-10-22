Кокорин рассказал, как проводил время в тюрьме

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал, чем занимался, когда находился в тюрьме.

Напомним, нападающий угодил попал в тюрьму в октябре 2018 года. Футболист был осужден за две драки в центре Москвы.

"Нам очень сильно повезло, что мы - медийные люди и с нами боялись что-то сделать. Начальник колонии очень любит футбол и болеет за "Динамо". Это не значит, что мы сидели у него постоянно и говорили о "Динамо". Он просто любит спорт и позволял нам три часа в день тренироваться и играть. Было очень приятно получить много писем. Эрику Давидычу пришло в СИЗО 10 тысяч писем, а мне 6 тысяч. На Новый год сотрудник сказал, что на всех не пришло столько поздравлений, сколько одному мне. Я все читал, в день мог ответить на 300 писем. Самое неожиданное письмо? От бабушки блокадницы, которой 95 лет", - сказал в интервью Peopletalk Кокорин.

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