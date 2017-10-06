Кокорин рассказал, как реагирует на критику

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Кокорин рассказал, как реагирует на критику

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин рассказал о своём отношении к критике.

"Меня это не задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я всё тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать. Вообще на критику реагирую очень спокойно. После истории с Монако и шампанским люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно" - сказал Кокорин.

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